Rudi Dolezals unglaubliche Liebesgeschichte mit...

Abenteuer mit amourösem Ende

„Ich bin verliebt und wieder vergeben“, jauchzt er da zuletzt durchs Telefon, als ihn ADABEI nach einer Lesung in München erreicht. Dort kam nämlich sein Treffen mit der gebürtigen Salzburgerin zustande. Sie lebt in der bayerischen Landeshauptstadt und wohnte seiner Lesung bei. „1983, als wir mit Falco das Video zu ,Hallo Deutschland‘ in New York im berühmten Chelsea Hotel drehten, war Brigitta das Mädchen an der Seite von Hans“, erzählt er im „Krone“-Talk über das Kennenlernen seinerzeit. In einer der langen Drehnächte fand das Abenteuer damals auch tatsächlich ein amouröses Ende, blieb aber von da ohne jegliches da Capo.