Frau drohte Sohn (1) aus dem Fenster zu werfen

Nach einem Streit mit ihrer Mutter (59) soll eine 36-jährige Frau gegen 22.45 Uhr am Donnerstag in der Wiener Innenstadt damit gedroht haben, ihren eigenen Sohn aus dem Fenster zu werfen. Neben der Tatverdächtigen, dem Kleinkind und der 59-Jährigen waren auch noch die zwei weiteren Kinder (2 und 12 Jahre alt) der Frau in der Wohnung anwesend. Die Polizei wurde alarmiert.