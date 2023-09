Voestalpine sperrt Draht-Werk in Fürstenfeld zu

Wie am Freitag mitgeteilt wurde, wird die Produktion der Tochterfirma Wire Rod Austria in Fürstenfeld eingestellt. Seit 2012 werden in der früheren Bezirkshauptstadt Sägedrähte für die Photovoltaik-Industrie und andere Spezial-Drahtprodukte hergestellt. Es war keine durchschlagende Erfolgsgeschichte, der Standort hing bereits in der Vergangenheit an einem seidenen Faden. 2018 wurden etwa 30 Mitarbeiter gekündigt.