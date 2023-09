Dieser Landesliga-Goalie hat 400.000 Follower

Insgesamt 400.000 Follower haben seine Social-Media-Kanäle abonniert. Vor ein paar Jahren zog der 26-Jährige von Deutschland in die Steiermark, um mit seinem Talent neue Wege zu gehen. Wenn der Influencer in seiner Wahlheimat Graz unterwegs ist, stürmen ihm die Jugendlichen entgegen. Nicht nur um Selfies wird er immer wieder gebeten. „Ich beantworte alle Fragen der Kids, sie wollen oft Informationen zu gewissen Trainings und da stehe ich gerne mit Rat und Tat zur Seite“, sagt Jania. Er weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig Menschen sind, die an einen glauben. „Anderen zu zeigen, dass man mit Freude am Sport wirklich etwas erreichen kann, ist das Schönste an meinem Job.“