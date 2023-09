Kritik an übervollen Schülerbussen

Die überfüllten Busse sind ein Sicherheitsrisiko für Schüler. Wenn der Erste durch eine Vollbremsung durch die Scheibe fliegt, ist es zu spät„, schlägt die Landesschülervertretung gemeinsam mit der Schülerunion in einem offenen Brief an Landesrat Heinrich Dorner Alarm. Die Forderung: eine Erhöhung der Schulbusse im Südburgenland und die Einbindung in die Planung. Auch in der HTL Pinkafeld seien überfüllte Busse Thema Nummer 1, sagt Landesschulsprecher Kilian Bschaiden, der selbst negative Erfahrungen machte.“ Ein Teil der Schüler wird sogar an der Haltestelle stehen gelassen, da die Busse schlichtweg zu voll sind", so Bschaiden.