Klimaaktivisten blockierten Frühverkehr in Linz

Mit Plakaten und einem sechs Meter hohen Holzgerüst sperrten Menschen von Extionction Rebellion am frühen Donnerstagmorgen einen Streifen der Kärtnerstraße am Hauptbahnhof in Linz. Grund: Der Bau der A26, der laut Meinung der Aktivisten zu einer Verdoppelung des Verkehrsaufkommens führen werde.