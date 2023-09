„Angurten“: Payer sorgt nach Rapid-Sieg für Lacher

Denn die Grün-Weißen mussten sich in Oberösterreich tatsächlich „angurten“. Rapid ging nach einer 1:0-Führung noch 1:2 in Rückstand, retteten sich aber in die Verlängerung. Aus einer 47-minütigen Pause (das Flutlicht fiel aus) kamen die Hütteldorfer besser als die Unioner, konnten ihre physische Überlegenheit nutzen und traten mit einem 5:2-Auswärtserfolg die Heimreise in den Westen Wiens an. Hoffentlich alle angegurtet …