Formel 1 zittert vor dem „Eiskasten-Grand-Prix“

Nicht selten, dass da in der Wüste von Nevada die Quecksilbersäule schon in den einstelligen Bereich fällt. Beim Gedanken, dass das Qualifying um Mitternacht und das Rennen um 22 Uhr Ortszeit starten, wird so manchem Protagonisten des Milliarden-Zirkus’ das Lächeln gefrieren. „Klar, wenn du die Reifen nicht ins richtige Arbeitsfenster bekommst, beginnt das Auto zu rutschen und Graining entsteht“, hieß es zuletzt in Singapur unisono aus den Garagen ...