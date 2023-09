47 Maßnahmen für den Verkehr im Linzer Süden

ÖVP will auf Gaspedal drücken

„Es wurde sehr viel Wohnbau betrieben, dabei aber nicht an den Verkehr gedacht“, ortet Mobilitätsreferent und ÖVP-Stadtvize Martin Hajrat Versäumnisse seiner Vorgänger. Umso wichtiger sei es, die Maßnahmen rasch umzusetzen. Oberste Priorität hat für Hajart die Einführung der Buslinien 13 (in Richtung Urfahr) und 14 (in Richtung Hafen).