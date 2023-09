Zweiter Vorname als „Fallstrick“ für Klimabonus

Eine „amtliche“ Mitteilung der erfreulichen Art flatterte Helga Schlechta in Brunn am Gebirge ins Haus - ihr Klimabonus liege bereit. Frohgemut schritt die 54-Jährige zum Postamt, um die Überweisung des Klimaministeriums zu beheben. Im Umgang mit offiziellen Schriftstücken geübt, zückte sie am Schalter einen auf Helga Schlechta ausgestellten Ausweis - und erhielt statt der erhofften Geldsumme prompt eine Abfuhr.