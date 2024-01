Ermittlungen gegen Matura-Schummlerin eingestellt

Mit einer Ausrüstung wie von James Bond setzten sich, wie berichtet, Dutzende Prüflinge in die theoretische Führerscheinprüfung. Aktivierten Handys, verkabelte Mini-Kameras in den Hemdknöpfen und Ohrenstöpsel, um mit ihren Kontaktleuten Verbindung aufzunehmen, die ihnen mit den abfotografierten Fragen zur erschlichenen Fahrlizenz verhelfen sollten. Doch: Rund 90 Schummler flogen in ganz Österreich auf und wurden angezeigt.