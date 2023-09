Mama spricht über letzte Stunden von Angus Cloud

„Hätte bei ihm bleiben sollen“

Gegen vier Uhr in der Früh kehrten sie zu Angus‘ Elternhaus zurück. „Er war nicht zugedröhnt oder so, als ich bei ihm war.“ Dennoch plagen ihn Schuldgefühle, gab Aguilera zu. „Ich habe zwei meiner besten Freunde praktisch am selben Tag durch Fentanyl verloren. Ich bin verflucht“, kann er es noch immer nicht fassen. „Ich hätte bei ihm bleiben sollen. Ich weiß nicht, wie ich damit leben soll.“ Dennoch fühle er sich „gesegnet, dass ich sie beide in meinem Leben hatte“.