Philipp Hochmair: Was schenkt man sich zum 50er?

Sein Leben leben und nichts versäumen!

Was gibt uns der Hagestolz heute noch mit? Was fasziniert Sie daran? Eine Anleitung zum Heiraten?

Mich faszinieren die Sprache, diese unglaublichen Beschreibungen der Natur und der menschlichen Seele. Das geht sehr schön in die Tiefe. Der Text trifft bei mir einen ganz persönlichen Nerv meiner Seele. Er beschreibt in gewisser Weise, was auch ich erlebt habe. Ähnlich wie bei Werther oder Jedermann, handelt es sich hier für mich um Mosaiksteine, die beschreiben, was mich umtreibt - in der jeweiligen Entwicklungsphase meines Lebens. Ich stehe genau zwischen dem sehr harten und weisen Oheim und dem naiven Jüngling Victor, dem noch das ganze Leben bevorsteht. Und diese Zwischenposition finde ich spannend.

Und bezüglich Ehe: Es geht um viel mehr als ums Heiraten. Das ist nur ein Aspekt der ganzen Geschichte. Die Grundidee ist, dass man sein Leben leben und nichts versäumen soll. Und daher schenkt der Oheim Viktor die Freiheit. Er stellt Viktor auf eine harte Probe und befreit ihn gleichzeitig. Und weil der Oheim selbst unter seiner Ehe- und Kinderlosigkeit leidet, rät er ihm dazu. Man muss das auch im zeitlichen Kontext sehen, die Erzählung stammt aus dem Jahr 1844 - da haben die Menschen eben auch ganz anders gelebt.