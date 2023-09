Red-Bull-Budget wegen Alkoholpreisen in Gefahr?

Entscheidung am Samstag?

„Ich werde natürlich versuchen, dass es schon am Samstag entschieden ist“, sagte Verstappen, der im Vorjahr bereits in Japan vorzeitig über den Titel gejubelt hatte. Diese Saison habe es „schon lange gedauert, weil so viele Rennen sind“, ergänzte der Titelverteidiger in Bezug auf die endgültige Gewissheit. „Das ganze Jahr war sehr dominant, bis auf Singapur. Ich bin sehr stolz auf alle Mitarbeiter an der Strecke und in Milton Keynes. Die Geschichte ist unglaublich.“