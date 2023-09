Gegen Reglement verstoßen? „Glaube ich nicht“

Verweis auf Experten

Klug gehandelt von Red Bull, aber auch legal? So ganz sicher war sich während des und auch knapp nach dem Rennen wohl niemand. ORF-Co-Kommentator Alexander Wurz erinnerte an eine Regel, derfzuolge der Pilot nicht aussteigen darf, bevor er wieder auf die Strecke fährt. Perez hatte aber genau das getan. Red-Bull-Berater Helmut Marko wurde vom ORF genau auf diesen Umstand angesprochen. Er verwies auf Experten in seinem Team, die die Regel gecheckt hatten. „Sie haben sich extra noch schlau gemacht“, so Marko: „Ich glaube also nicht, dass wir gegen das Reglement verstoßen haben.“