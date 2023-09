Tennis-Profi: „Ich habe 900 Euro auf dem Konto“

Seit mehreren Jahren sorgt das Preisgeld im Tennissport immer wieder für hitzige Diskussionen. Die Kluft zwischen Top-Profis und nicht so erfolgreichen Spielern werde immer größer. Im Interview mit der indischen Nachrichtenagentur PTI offenbart Sumit Nagal: „Wenn ich auf mein Bankkonto schaue, habe ich jetzt so viel, wie ich am Anfang des Jahres hatte - 900 Euro.“