Feuerwehr rettet 40 Mieter, Hund erstickte hilflos

Samstagfrüh stand in Traun (Oberösterreich) eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Vollbrand. Die Bewohnerin war nicht da, erfuhr erst beim Heimkommen davon, dass ihr Zuhause abgebrannt ist. Wegen der starken Rauchentwicklung ist das gesamte Gebäude vorerst unbewohnbar, rund 40 Bewohner mussten evakuiert werden.