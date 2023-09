Mehr Ressourcen für Geflüchtete gefordert

Sprache: wichtigstes Tool

Wichtig sei bei allen Überlegungen der Spracherwerb. „Wenn man nur zweimal in der Woche einen Deutschkurs hat, dauert es natürlich länger“, verweist Bereuter auch hier auf den notwendigen Ausbau des Angebots. „Wenn man diese Menschen in den Arbeitsmarkt integrieren will, dann muss man das vernünftig und in einer angemessenen Zeit machen“, ist der AMS-Landeschef überzeugt. Das trage schließlich auch zu einer guten Integration in die Gesellschaft bei.