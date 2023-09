Radfahrerin (66) nach Kollision mit Zug verstorben

Am Donnerstagnachmittag wurde, wie berichtet, eine E-Bike-Fahrerin an einem unbeschrankten Bahnübergang in St. Ruprecht an der Raab von einem Zug erfasst und schwer verletzt. Wie die Polizei nun mitteilt, ist die Oststeirerin in der Nacht auf Freitag im Spital verstorben.