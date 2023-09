XXXLutz lädt zum Kennenlernen mit Baustellenflair

Im nächsten Jahr werden die Umzugskisten gepackt! Auch wenn sich XXXLutz in puncto Neueröffnung an der Donaulände in Linz noch nicht genau in den Kalender schauen lässt, steht bereits fest, dass der Personalbedarf beim Möbelhandelsriesen groß ist. Freitag und Samstag steigt ein Bewerberevent. Mehr als 100 Stellen sind zu besetzen.