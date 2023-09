Schweizer „Tatort“: Drohnen als Verbrecher

In einem „Tatort“, in dem es auch viel um Technologie geht, beginnt Regisseur Tobias Ineichen mit einer emotionalen Szene. Nach einem Dreifachmord nahe eines Waldstücks finden die Ermittlerinnen Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und Tessa Ott (Carol Schuler) die kleine Ella (Maura Landert) versteckt unter dem Rock ihrer toten Mutter im Auto - das Kind hat die grauenvolle Tat mitangesehen und ist traumatisiert... Der Zugang zu dem Krimi wird dem Zuschauer dadurch leicht gemacht. Doch dann ist Aufpassen angesagt, denn es geht um Start-Ups und Apps und wie sich die Besitzer derselben gegenseitig ruinieren können. Und um Drohnen als Ausführende von Verbrechen: „Natürlich ist es für einen Krimi überaus spannend, neue Entwicklungen in der Drohnentechnologie zu thematisieren. Technologien, die sowohl zivil wie militärisch genutzt werden können - zum Nutzen oder zum Schaden von Menschen. Bei ,Blinder Fleck’ geht es dann auch um lange zurückliegende Kriegsverbrechen - in Kombination mit potenziell gefährlichen Drohnen inmitten einer neutralen Schweiz ist das eine durchaus brisante Mischung für einen ,Tatort’“, so Regisseur Ineichen.