Prinzessin Leonor macht als Soldatin gute Figur

Wie der Palast am Mittwoch bekannt gab, hat Kronprinzessin Leonor ihre militärische Grundausbildung abgeschlossen. Während der ersten Wochen in der Militärakademie in Saragossa musste die 17-Jährige, die im Oktober volljährig wird, ihr Können bei Schießübungen, topografischen Touren und Übungen mit Waffe im Wasser unter Beweis stellen.