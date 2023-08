Spaniens Kronprinzessin Leonor wurde Soldatin

Sie habe „große Lust“ auf diese neue Etappe ihres Lebens, sei aber auch „ein bisschen nervös“, sagte Leonor vor Journalisten, als sie in Begleitung ihrer Eltern - König Felipe VI. und Königin Letizia - sowie ihrer Schwester Sofía (16) in der Militärakademie in Saragossa im Nordosten des Landes eintraf.