Lawrow gegen Selenskyj: Kommt es zum Showdown?

Vor dem riesigen „Wandbild des Friedens“ in eben jenem Saal wird Selenskyj nun am runden Tisch mit seinem Feind Lawrow Platz nehmen. Die UNO-Zentrale befindet sich nach Berichten anwesender Journalisten aufgrund der Anwesenheit des ukrainischen Präsidenten in einer Art Ausnahmezustand. Selenskyj sei stets von amerikanischen und ukrainischen Personenschützern umringt und bringe „die Aura des Kriegs in seinem Land zur UNO-Generaldebatte“, berichtet etwa die deutsche Nachrichtenagentur dpa.