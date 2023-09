Schumacher: Helmut Marko „ist sicher nicht rechts“

Zur Vorgeschichte: Marko hatte nach dem Großen Preis von Monza in Italien in einem Interview auf ServusTV gemeint, der Mexikaner Perez habe Probleme im Qualifying und Formschwankungen. „Er ist Südamerikaner, und er ist halt im Kopf nicht so völlig fokussiert, wie es beispielsweise der Max (Verstappen) oder wie es der Sebastian (Vettel) war.“ Dafür entschuldigte sich der 80-Jährige später in einer Stellungnahme auf der Homepage des Senders - und auch bei Perez in einem persönlichen Gespräch.