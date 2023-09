Meisterköche vom Weißensee bei Jubiläums-Dinner

3-Hauben-Koch Patrick Pass wuchs in Hermagor auf und hat sein Handwerk am Weißensee erlernt. Auf vielen Stationen im In- und Ausland entwickelte sich der 36-Jährige zum Meisterkoch. Im „Albona Nova“ in Zürs am Arlberg erkochte Patrick Pass zwei Hauben. Lange beheimatet im 3-Hauben-Gourmetrestaurant „Fritz & Friedrich“ in Obertauern, ist Pass ein gefragter Gastkoch, der mit Alpen Asia-Küche begeistert. „Frierss Feines Haus“ zählt seit zehn Jahren zu den besten kulinarischen Adressen des Landes. Das Jubiläumsevent wird ein Kulinarik-Highlight für Genießer. Tickets und Infos: feines-haus.at