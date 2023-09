20 Jahre Section Control: „Jubiläum der Abzocke“

„Österreich ist ein Land der Schnellfahrer“

Ein leider notwendiges Übel, Verkehrsministerin Leonore Gewessler jubelt naturgemäß: „Ich war überzeugt, dass diese Maßnahme wirkt, aber so schnell und so deutlich, das hätte ich mir nicht gedacht“, so die Grünen-Politikerin. So auch der Tenor bei den Experten: „Österreich ist ein Land der Schnellfahrer“, sagte Christian Schimanofsky, Direktor des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV). „Die Section Control ist ein probates Mittel, um die Einstellung zum Schnellfahren zu ändern.“ Wenn es diese Anlagen nicht geben würde, würde es 280 Unfälle mit Personenschaden, 460 verunglückte Personen, mehr als 110 Schwerverletzte und fast 25 Tote mehr pro Jahr geben, rechnete das KFV vor.