„Verirrte“ ukrainische Rakete führte zu Blutbad

Bereits zwei Stunden nach der Detonation beschuldigte der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj die russische Armee und richtete seine Worte an die internationale Gemeinschaft: „Wenn jemand in der Welt noch immer versucht, mit jeglichem Russischen zu verhandeln, bedeutet das, die Augen vor der Realität zu verschließen. Die Frechheit des Bösen. Die Dreistigkeit. Schiere Unmenschlichkeit. Dieser russische Teufel muss so schnell wie möglich besiegt werden.“