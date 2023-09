Familienvater starb: Prozess gegen Disco-Schläger

Sie wirken noch wie zwei Buben. Doch sehen sie sich am Dienstag im Landesgericht Eisenstadt mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Ein mittlerweile 17-jähriger Mattersburger und ein 19-jähriger Syrer schlugen im Streit kurz vor Weihnachten 2022 nach einem Diskothekbesuch in Schattendorf auf Familienvater Jürgen T. ein. Der Schattendorfer starb. Laut Anklage platzte ein Aneurysma, der Schlag sei nicht die gesicherte Ursache dafür. In der Tatnacht war das Opfer schwerst alkoholisiert.