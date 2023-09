Heiße Sitzung im Klagenfurter Gemeinderat erwartet

Grüne haben eigene Pläne mit Hallenbad

Die Grünen forderten am Montag bei einer Pressekonferenz in den neuen Klubräumen des Rathauses einen Widmungsstopp für das Hallenbad. Denn es stehe mitten im Sumpfgebiet. Der Widmungsstopp soll entlang der gesamten Sattnitz gelten. „15.000 Haushalte waren vom Starkregen in Klagenfurt betroffen. Der Klimawandel bringt wieder Unwetter. Das Hallenbad gehört ins Messegelände. Gelder sollen auch vom Zukunftsfonds kommen. 160 Millionen Euro liegen dort schon. Derzeit wird damit an der Börse spekuliert“, so Landessprecherin Olga Voglauer.