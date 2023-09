Ried will das Parken künftig „automatisieren“

Am Montag, 25. September, wird in Ried das neue Mobilitätskonzept präsentiert. Bereits jetzt sorgt das Thema Verkehr für hitzige Debatten. Bürgermeister Bernhard Zwielehner (VP) forderte kürzlich mit dem Linzer Stadtvize Martin Hajart und dem Trauner Bürgermeister Karl-Heinz Koll den Bund auf, die elektronische Hilfe bei Zufahrtskontrollen unbedingt in die nächste Novelle der Straßenverkehrsordnung aufzunehmen.