Schon wieder vier Schleppertransporte aufgegriffen

Die Welle an Schlepperaufgriffen in Oberösterreich reißt nicht ab: Schon wieder gingen den Beamten vier Fahrzeuge ins Netz, die vorwiegend türkische Flüchtlinge nach Deutschland transportieren wollten. Zwei davon wurden im Gemeindegebiet von Altheim gestoppt, ein Fiat Ducato und ein BMW X6. Der Lenker des Letzteren türmte und verschwand in einem Maisfeld. Die Exekutive forderte zur Suche eine Drohne an. Die beiden Fahrzeuge transportierten rund 30 Flüchtlinge.