Abtreibungsgegner protestierten vor Krankenhaus

Laut Angaben der Polizei waren es rund 80 Menschen, die sich am Montagmorgen vor dem Krankenhaus Bregenz einfanden, um an einer Protestkundgebung teilzunehmen. Wie berichtet, werden künftig im Bregenzer Spital Abtreibungen durchgeführt - und zwar in einer Privatordination, die in den Räumlichkeiten des Krankenhauses untergebracht ist.