Rentnerin wartet 4 Stunden auf 10-Minuten-Termin

Wien Energie rät, Termine unter servicetreff.at zu buchen. Von Montag bis Donnerstag sind sogar Termine bis 20 Uhr möglich. „Wir bieten allen Kunden vor Ort die Möglichkeit an, sich bei einem SMS-Service anzumelden, über den wir sie informieren, wenn sie an der Reihe sind. So kann die Wartezeit für andere Tätigkeiten und Erledigungen genutzt werden. Außerdem gibt es einen Express-Schalter, an dem einfach lösbare Themen, wie etwa die Abgabe eines Vertrags auch ohne lange Wartezeit abgewickelt werden können“, so die Wien Energie-Sprecherin.