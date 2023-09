Italien: Kunstflieger stürzt ab - Mädchen (5) tot

Die anderen Flugzeuge der „Frecce Tricolori“ landeten erfolgreich auf dem Luftwaffenstützpunkt Collegno bei Turin. Die am Sonntag in Turin geplante Vorführung der „Frecce Tricolori“ ist ein beliebtes Event in Italien. Die Kunstflugstaffel malt die Farben der italienischen Flagge. Zuvor hatte sich am Samstagnachmittag, ebenfalls in Turin, ein weiterer Unfall ereignet. Ein Kleinflugzeug war bei der Landung von der Piste abgekommen und hatte sich überschlagen. In diesem Fall blieben die Piloten unverletzt.