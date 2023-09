Djokovic führt Serbien ins Davis-Cup-Viertelfinale

Fünf Tage nach seinem Triumph bei den US Open ist Superstar Novak Djokovic erfolgreich auf den Tennisplatz zurückgekehrt. Der Grand-Slam-Rekordturniersieger fixierte am Freitag im Davis Cup die 2:0-Führung von Serbien gegen Spanien und damit den Aufstieg ins Viertelfinalturnier, das im November in Malaga ausgetragen wird. Bei Spanien fehlte Jungstar Carlos Alcaraz, der seinem Körper eine Pause gab.