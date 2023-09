Inter Mailand gegen AC Milan - ab 18 Uhr LIVE

„Nicht gerne auf der Bank“

ÖFB-Star Marko Arnautovic hofft auf einen Einsatz, der 34-Jährige wird sich aber wohl zunächst auf der Ersatzbank wiederfinden. Für den Stürmer gab es im Inter-Angriff in der noch jungen Saison bisher kein Vorbeikommen am im Topform befindlichen Kapitän Lautaro Martinez sowie an Marcus Thuram. Drei Einwechselungen für den französischen Nationalspieler stehen für den Wiener in der Liga bisher zu Buche. „Ich sitze nicht gerne auf der Bank“, hatte Arnautovic nach dem 3:1-Sieg Österreichs in Schweden in der EM-Qualifikation gemeint. Mit einem Doppelpack war er am Dienstag in Solna der Matchwinner. „Für mich, für das Selbstvertrauen, war das sehr gut.“