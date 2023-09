Busfahrer in Wien mit Handy am Steuer erwischt

Ähnlicher Vorfall in Salzburg

Immer wieder beschwerten sich Fahrgäste in der jüngsten Vergangenheit darüber, dass es die Öffi-Lenker mit der Verkehrssicherheit nicht allzu genau nehmen. Erst im Juli kam es in Salzburg zu einem ähnlichen Vorfall. Jedoch wurde der Lenker gegenüber dem Fahrgast sogar handgreiflich. Er packte ihn an der Schulter und begleitete ihn aus dem Obus.