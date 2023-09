Jausenkauf führte zu Großeinsatz in Klagenfurt

Ein Großaufgebot an bewaffneten Polizisten war Mittwochmittag in der Klagenfurter Innenstadt zu finden. Eine Frau hatte zwei Männer, die mit freiem Oberkörper in einem Supermarkt waren, als auffällig empfunden und Alarm geschlagen, weshalb das Einsatzgebiet weitflächig abgesperrt und durchsucht wurde.