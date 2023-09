US-Politikerin auf Porno-Plattform entdeckt

Gibson: „Lasse mich nicht einschüchtern“

Trotz dieser Enthüllungen will Gibson ihre Kandidatur keineswegs zurückziehen. „Die Herausgabe der Videos war ein illegaler Eingriff in meine Privatsphäre. Damit will man mich und meine Familie bloßstellen. Aber ich lasse mich nicht einschüchtern und zum Schweigen bringen!“, erklärte sie und griff ihren Konkurrenten an. „Mein politischer Gegner und seine republikanischen Verbündeten haben bewiesen, dass sie sogar ein sexuelles Verbrechen an mir und meiner Familie verüben würden, um einer Frau die Stimme zu nehmen.“