Eine spannende Reise in die Vergangenheit erleben

Reise in die Vergangenheit

Am Tag des Denkmals am 24. September sind 17 von ihnen bei Sonderführungen zu erleben, teils werden sie erstmals präsentiert, wie Burg Groppenstein in Obervellach oder der Kollerhof in Straßburg. Auch (noch) nicht geschützte Kleinode sind darunter, wie das Klagenfurter Atelier von Maria Lassnig oder das Ferlacher Haus Brodi 1 an der Loiblstraße, das vom einstigen KZ erzählt. Eine Familienwanderung lässt 6000 Jahre zurückreisen zu den Pfahlbauten von Keutschach.