Linzer Lehrer verlor durch Angriff das linke Auge

Rückblick zum 3. Juni: Gegen drei Uhr früh kommt es in einem Kremser Szene-Lokal zur Konfrontation, als ein Lehrer-Team aus einem Linzer Gymnasium auftaucht, so lokale Medien. Ein Schüler der örtlichen Weinbauschule tanzt die Lehrerinnen an, die ihn aber abweisen. Als der Bursch erneut die Pädagoginnen behelligt, soll ihn der Sportlehrer aufgefordert haben: „Lass meine Kolleginnen in Ruhe!“