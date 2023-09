BBC-Bericht erhebt Vorwürfe gegen Ballettschulen

Der Sender sprach mit mehr als 50 ehemaligen Tänzerinnen und Tänzern der Royal Ballet School in London und der Elmhurst Ballet School in Birmingham. Sie hatten die Schulen zwischen 2004 und 2022 besucht. „Viele haben beschrieben, dass sie Essstörungen entwickelt haben“, berichtete die Rundfunkanstalt. Einige hätten andere psychische Probleme bekommen. In der Reportage „The Dark side of Ballet Schools“ führte eine junge Frau etwa aus, dass es nach dem Training Doughnuts (eine Süßspeise, Anm.) als Belohnung gegeben habe - aber nur für eine besonders dünne Tänzerin. „Das führt dazu, dass man sich wertlos fühlt“, sagte sie.