Sechs Kinder saßen bei Hitze im Schlepper-Lkw

Die Rohrbacher Bundesstraße ist offizieller Teil der Balkanroute der Schlepper geworden. Die ständige Überwachung bringt nahezu täglich Treffer - zuletzt am Sonntagnachmittag in Altenfelden. Hier lotsten Polizisten einen weißen Klein-Lkw zum Sportplatz, fanden auf der Ladefläche neun Erwachsene und sechs Kinder. Der Schlepper kam in Haft, die Kunden ins Polizeianhaltezentrum Linz.