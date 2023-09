Beautys Vanessa Mariposa und Sanja Alena dabei

Wo Kameras sind, sind auch diese beiden Österreicherinnen - und umgekehrt. Ihr gemeinsames Motto „Forsthaus - wir gehen als Letzte raus“, lässt auf Siegeswillen schließen. Und wie man so eine TV-Show rockt, wissen die beiden allemal. Immerhin waren sie schon bei Formaten wie „Der Bachelor“, „Are you the One?“, „Germanys Next Topmodel“, „Junges Geld“, „Sommerhaus der Stars“ und vielen mehr am Start.