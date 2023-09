Corona gibt es noch: Was uns im Herbst erwartet

Feiert Corona ein „Comeback“, auf das wir alle gerne verzichtet hätten? „Mit den niedrigen Temperaturen und mehr Kontakten in Innenräumen werden die Infektionen steigen“, sagt Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler Universitätsklinikum. „Wir rechnen aber auch damit, dass sich diese Infektionszahlen nicht in belastendem Maße in schweren Erkrankungen niederschlagen“, beruhigt der Corona-Experte. Denn die Immunität in der Bevölkerung sei stark verbessert.