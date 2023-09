Welches Bild die KI von Business-Frauen hat

„Weder verteufeln noch glorifizieren“

Es brauche eine ausgewogene Diskussion, was sinnvoll ist und was nicht: „Man darf das weder verteufeln noch glorifizieren“, so die Expertin in Sachen Medienkompetenz. Kempinger fordert: „Künstliche Intelligenz muss ethisch sein und gehört reguliert.“ Vor allem Transparenz sei das Um und Auf: „Es muss klar sein, wo die Daten herkommen, die verarbeitet werden. Das ist ein Riesenthema.“