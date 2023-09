„In den Songs sind Leben und Rap eng beisammen“

Jubiläum bringt Weggefährten zurück

Skero, bekannter Street-Art-Künstler und einst Bandmitglied, ging vor 10 Jahren: „Wir sind gute Freunde geblieben!“ Dann das Furchtbare: Mitbegründer und Rapper „Huckey“ Harald Renner verstarb 2018 im Alter von 51 Jahren. „Wir verarbeiteten das in vielen Songs. Wir haben uns nie als Kunstfiguren gesehen, sondern haben immer in unserer Musik reflektiert, was uns im Leben passiert ist.“