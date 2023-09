Salzburg AG zahlt 17 Millionen Euro zurück

Neue PV-Anlage

Weniger schnell geht ein weiteres mit der AK ausverhandeltes Vorhaben voran. Die Salzburg AG will eine riesige Photovoltaik-Anlage errichten. Den dort produzierte Strom will man zehn Jahre lang günstig an an Menschen mit niedrigen Einkommen weitergeben. „Wir haben schon mögliche Standorte im Visier.“ Mehr lässt sich Baminger dazu noch nicht entlocken.