Unsicherheit bremst Erholung im Tourismus

Besucherstrom-Management an „wenigen Tagen“ nötig

„Es sind nur wenige Tage, in denen die räumliche und zeitliche Konzentration nicht akzeptabel ist“, so Kraus-Winkler, „da braucht es ein Besucherstrom-Management.“ Sie verweist auf digitale Möglichkeiten wie Zeit-Slots über eine App oder andere „smarte“ Lösungen, um die Frequenzen an bestimmten Tagen zu steuern. „Das gibt es auch im Ausland, etwa für beliebte Museen.“ Dürnstein in der Wachau habe da z.B. schon einige Ideen in der Umsetzung.